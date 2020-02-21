РИАМО - 21 фев. В рамках программы «Социальная ипотека» в марте этого года в доме правительства Московской области состоится первое в этом году вручение жилищных сертификатов 49 врачам, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

В этом году выдадут в общей сложности 365 свидетельств. Поучаствовать в программе могут стать врачи, педагоги, тренера, молодые ученые и уникальные специалисты.

«С 2016 года в Подмосковье выдано около 1,6 тысячи свидетельств на получение соципотеки. Жилищные условия смогли улучшить 950 врачей, 400 молодых ученых и уникальных специалистов, более 200 учителей, 30 тренеров» – отметила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

Она добавила, что правительство Московской области выплачивает тело кредита, участнику остается только выплатить проценты.

Самой распространенной категории участников стали врачи. Топ-10 составили: терапевты, фельдшеры, педиатры, анестезиологи-реаниматологи, хирурги, акушеры-гинекологи, травматологи-ортопеды, врачи скорой медицинской помощи, неврологи, психиатры.