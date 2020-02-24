Ровно 65 лет назад, 24 февраля 1955 года, родился Стив Джобс. Легендарный основатель Apple не дожил до открытия музея «яблочной» техники в Москве – но зато музей неоднократно посещал его коллега и сооснователь компании Стив Возняк. Корреспонденты РИАМО побывали в уникальном музее и выяснили, как собиралась его коллекция, почему основатель музея не боится поломок техники и что лучше почитать о Стиве Джобсе.

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Место притяжения

Небольшой музей расположился в одном из московских бизнес-центров, и это кажется самой верной локацией для выставки техники Apple. Помещение музея теснят офисы: от посетителей их отделяет стеклянная стена, и самые любопытные могут понаблюдать за тем, как кипит работа по соседству. Но отвлечься на что-то постороннее здесь не получится. Особенная атмосфера музея делает его настоящим местом притяжения для тех, кто интересуется историей, персоналиями и, конечно же, техникой компании Apple.

Попасть сюда можно по вторникам, средам и четвергам с 17:00 до 21:00, по субботам и воскресеньям – с 12:00 до 18:00. Входной билет стоит 250 рублей для школьников, 350 рублей для студентов и 400 рублей для взрослых.

Каждого посетителя лично встречает на входе в бизнес-центр и провожает в музей его основатель и владелец коллекции, инженер Андрей Антонов. В музее, по его словам, работает «полтора человека». Андрей смеется, что он один здесь за директора, инженера, экскурсовода, менеджера.

На входе он дает посетителям инструкции, продает билеты и просит оставить воду в стороне. Почему такие правила, объясняет просто: «Клавиатура любит кофе, воду и другие напитки». Он один также проводит экскурсии для групп, не планируя заранее, что скажет, так как за восемь лет, что существует музей, «язык уже сам все говорит».

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Интерактивная коллекция

Запрет на жидкости в руках посетителей – отнюдь не пустой страх, клавиатур здесь много. Как и компьютеров, мониторов, ноутбуков, программного обеспечения, «айподов», «айпадов», первых «айфонов». Открывает выставку точная копия самого первого компьютера Apple из далекого 1976 года. Он был создан Стивом Возняком и позже получил название Apple-1.

Андрей вспоминает, как все начиналось: «Коллекция начала собираться с конца девяностых, примерно с 1996 года. Это было частным собранием, но при помощи Евгения Бутмана, который в свое время создал Re:Store и руководил им долгие годы, нам удалось открыть музей».

На мой вопрос, является ли Андрей фанатом техники Apple, он отвечает, что «фанаты на стадионах». А он был инженером, которого заинтересовала техника Apple. Потребность открыть музей появляется тогда, когда техники становится слишком много. И это логично, считает Андрей. Всегда есть опасность, что частная коллекция станет «не отдушиной, а тяжким грузом».

«Коллекций техники в России очень много по домам. А если появляется возможность открыть музей, то это надо обязательно сделать», – делится он.

По словам Андрея, подобных музеев в Москве и Московской области нет. Правда, в «Яндексе» тоже есть интерактивный музей компьютеров, но там в основном представлена отечественная техника.

«Если сломается – починим»

Большая часть техники в музее Apple – компьютеры, ноутбуки, телефоны – действительно включена и в рабочем состоянии. Посетители могут поиграть в первые компьютерные игры, посмотреть, как работала техника тридцатилетней давности. На каждом устройстве – QR-код, который подробно рассказывает об экспонате: история, создатели, технические характеристики, цена при старте.

Мы застали покидающую музей группу школьников. Дети и подростки очень любят компьютеры и активно все исследуют. Их энтузиазм пугает – кажется, что сейчас от техники ничего не останется. Но Андрей считает, что посетители обязательно должны трогать экспонаты. Это отличительная черта этого музея.

«Техника эта надежна, и мы не боимся, что она сломается. А если сломается, то мы починим – это всего лишь железки. Людям очень нравится интерактивность. Так все это можно на картинках в Интернете увидеть, а когда все трогаешь – это другие ощущения. Ходить по залу, где ничего нельзя потрогать – это как по кладбищу», – объясняет основатель музея.

На вопрос о том, какой экспонат самый ценный, Андрей отвечает: «Никогда не думал об этом. Пусть этим занимаются оценщики. Просто есть те вещи, которых меньше выпускали, их сложнее найти и стоят они дороже».

По его словам, здесь собраны все культовые модели, которые показывают историю развития компании. Старые модели иногда сдают в аренду на съемки.

«Сдаем технику в аренду для телевизионщиков и сериалов. По Пелевину был фильм – посмотрите, там моя техника», – делится хозяин коллекции.

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Визит Стива Возняка и «яблочные» очки

Несколько раз в музее побывал один из основателей компании Apple – Стив Возняк. Его визиты стали по-настоящему яркими событиями в истории музея. Андрей рассказал нам, что сам предложил Возняку приехать в музей. Тогда никто не верил в то, что это возможно.

«Стив Возняк был у нас два раза. Первый раз в 2013 году. Как это получилось? Я узнал, что он приезжает в Москву, и нашел, как с ним связаться. Если шанс есть, то его надо использовать», – вспоминает Андрей.

О Возняке у создателя музея остались только хорошие впечатления: «Он очень добрый и легкий на подъем, очень дружелюбный, и он антипод Джобса. С ним очень приятно общаться».

Но и музей удивил сооснователя Applе.

«Когда он вошел, сказал: «Ого! Подождите, дайте мне самому все рассмотреть». Я знал, чем его удивить. Показал ему эти очки в шкафу. Он сказал: «Это ж мои очки!». А я ему: «Если твои, так надевай!» Он был очень рад», – рассказывает Андрей.

Мы подходим к шкафу, чтобы рассмотреть те самые очки. Это «яблочные» очки с цветными линзами, которые были выпущены специально для вечеринки Apple всего в тридцати экземплярах. В 80-х годах немецкий мастер сделал их по эскизу. Андрей нашел их на аукционе и приобрел за 500 долларов.

«Тогда не было такого хайпа, найти было проще», – поясняет он.

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Библиотека музея: что почитать о Стиве Джобсе

Около музейного шкафа можно задержаться надолго: здесь все самое интересное о создателях Apple, журналы, множество книг, фигурки, часы, ручки, сережки, елочная игрушка с логотипом яблока. «У нас большая библиотека», – говорит Андрей. Прямо здесь можно взять любую книгу или журнал и, удобно устроившись, почитать.

О Стиве Джобсе здесь можно почитать не только популярную книгу Уолтера Айзексона, но и книги дочери Джобса Лизы Бреннан-Джобс и его бывшей подруги Крис Энн Бреннан, которые рассказывают о сложном характере Стива. Название одной из книг красноречиво – «Червивое яблоко: моя жизнь со Стивом Джобсом». Андрей говорит, что ему нравятся деловые качества Джобса, но его характер был не всегда приятным, однако «у нас стараются этого не замечать».

Если говорить о достоверности воспоминаний и других произведений о Джобсе, отдельно стоит упомянуть о фильмах. Во время посещения музея Стив Возняк рассказал Андрею, что в фильме «Империя соблазна» с популярным Эштоном Катчером много художественных выдумок, а фильм, на который действительно стоит обратить внимание, – это «Пираты Кремниевой долины». Он описывает реальные события.

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Юные фанаты и три книги отзывов

Во время нашей беседы в музее появляется настоящий фанат Apple. Школьник Георгий пришел с мамой, в его рюкзаке – MacBook и книга о Стиве Джобсе. Он узнал о музее из Интернета. От экспозиции школьник в восторге, а особенно его поразило то, что можно увидеть старую технику Apple.

Андрей рассказывает, что это, пожалуй, единственный музей, в который дети сами приводят родителей.

«Были у нас бабушка с внуком из Забайкалья. Внук рассказал, что в Москве хотел посмотреть два места: Красную площадь и музей техники Apple», – вспоминает он.

Мы проверили это не только на Георгии, но и на следующих экскурсантах: еще одна мама призналась, что прийти сюда было идеей ее сына.

Восторженные посетители часто оставляют свои впечатления от музея в большой книге отзывов. С 2012 года таких заполнено уже почти три.

«Приехать я решил внезапно, взял фотоаппарат и приехал. Это было потрясающе!», – этот отзыв написан детской рукой. Ниже – отзыв на французском. «Восхищены тем, что почти все компьютеры работают, а на некоторых есть даже игры того времени!», «Приехал из другого города, чтобы увидеть легендарные Маки», «Не пошел на митинг – пошел в музей Apple. Это в разы интереснее. Спасибо за возможность прикоснуться к истории», – пишут посетители музея.

Многие из них удивляются: три часа пролетают как тридцать минут. Мы с фотографом почувствовали эту магическую атмосферу на себе. Наши два часа пролетели так же незаметно.

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