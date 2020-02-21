РИАМО - 21 фев. Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова в пятницу подписала соглашение с начальником управления министерства юстиции по Подмосковью Михаилом Зелепукиным, говорится в сообщении пресс-службы уполномоченного по правам человека в регионе.

Документ закрепляет общий порядок взаимодействия по защите и восстановлению прав жителей Подмосковья.

«Несмотря на то, что соглашение мы подписываем сегодня, совместная работа уже налажена и будет продолжаться. Это наши надежные коллеги, которые делают все для того, чтобы защитить права граждан, которые нередко обращаются за помощью к нам, а решение их вопросов находится в плоскости полномочий нашего территориального управления министерства юстиции», — сказала Семенова.

Зелепукин отметил, что на протяжении последних двух лет его ведомство взаимодействует с аппаратом уполномоченного.

«Должен сказать, что не во всех субъектах есть такой отлаженный контакт между уполномоченным и министерством юстиции. В перспективах большие планы, совместными усилиями их сверстаем и покажем, что мы делаем для соблюдения конституционных прав граждан», — добавил Зелепукин.

Стороны продолжат совместную работу, а также будут оперативно обмениваться актуальной информацией, в том числе о результатах правовых мониторингов, вести правовое просвещение и консультации среди жителей Подмосковья, организовывать совместные мероприятия, в том числе выездные приемы граждан, вырабатывать предложения в законодательство.