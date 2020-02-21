РИАМО - 21 фев. С начала января на дорогах Подмосковья установили 250 искусственных дорожных неровностей (ИДН), говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Все искусственные неровности оборудованы световозвращающими элементами, что делает их заметными на расстоянии, достаточном для снижения скорости водителями. Мероприятия проведены в 18 муниципальных образованиях, где за последнее время зафиксированы случаи ДТП, а также в населенных пунктах, где выявлены потенциально опасные участки в местах притяжения жителей», – говорится в сообщении.

На дорогах Подмосковья с начала года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 30% увеличилось число погибших пешеходов: в этом году в 226 дорожных авариях погиб 31 человек, в прошлом – 22 человека в 108 авариях. Из числа погибших 13 пешеходов переходили дорогу в неположенном месте. Еще 207 пешеходов получили различные степени тяжести.

Всего в 2019 году на дорогах Подмосковья погибли 285 пешеходов, из них 122 человека – по неосторожности водителей. 95 пешеходов погибли из-за перехода проезжей части в неположенном месте, 18 находились в состоянии алкогольного опьянения. Порядка 1,6 тысячи пешеходов были ранены.