РИАМО - 21 фев. В предстоящие выходные и праздничные дни будет проводиться усиленное патрулирование дорог Подмосковья со стороны сотрудников ГИБДД, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В предстоящие выходные и праздничные дни на дорогах Подмосковья увеличится число транспортных средств, это может привести к росту дорожно-транспортных происшествий. Кроме того, сотрудники подмосковной Госавтоинспекции продолжат массовые проверки водителей на трезвость и нарушения ПДД.

«В выходные и в понедельник, 24 февраля, будет усилен контроль за выявлением правонарушений, связанных с управлением автотранспортом в алкогольном или наркотическом опьянении», – говорится в сообщении.

Во время рейдов «Нетрезвый водитель» экипажи ДПС при остановке транспорта будут визуально оценивать состояние водителей. В случае обнаружения у последних признаков опьянения, после прохождения необходимых административных процедур, протоколы по всем нетрезвым водителям направят в суд для принятия соответствующих решений.

Водителей предупредили, что садится за руль в нетрезвом состоянии опасно для своей жизни и жизни окружающих. 50% всех ДТП в регионе происходит по вине пьяных водителей и пешеходов.