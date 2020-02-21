РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 фев. Власти Подольска напомнили жителям о «дачной амнистии», в ходе которой до 1 марта 2021 года все желающие могут поставить на кадастровый учет и зарегистрировать права на жилой или садовый дом, построенный на участке для ведения садоводства, сообщается на сайте администрации округа.

В рамках мероприятий по проекту «Вовлечение незарегистрированных объектов недвижимости в налоговый оборот» жители Подольска могут поставить на государственный кадастровый учет и (или) сделать государственную регистрацию прав на жилой или садовый дом, созданный на земельном участке, предназначенном для ведения садоводства.

«До 1 марта 2021 года действует «дачная амнистия». Благодаря ей можно быстро и с минимальным количеством документов оформить в собственность садовый и жилой дом. Для регистрации домов в СНТ достаточно свидетельства о праве собственности на землю и технического плана. Для регистрации на землях ИЖС и ЛПХ нужно получить в муниципальном образовании уведомления о начале строительства и его завершении», - говорится в сообщении.

По вопросам оформления собственности могут проконсультировать специалисты администраций муниципальных образований или Московского областного БТИ. В регионе насчитывается 62 точки приема МОБТИ и 42 консультационных центра МОБТИ при МФЦ.

Упрощенная схема действовала 13 лет, с 2006 года, и за это время россияне оформили около 13 миллионов участков и строений. Только за последние три года жители Подмосковья зарегистрировали 500 тысяч домов и дач, но сотни тысяч объектов все еще не оформлены.

По закону дома без регистрации могут быть признаны самовольными постройками, а это грозит сносом.

Узнать больше об условиях «дачной амнистии» и порядке регистрации прав можно на сайте Минмособлимущества и по телефону Московского областного БТИ: 8(498)568-88-88.