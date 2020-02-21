РИАМО - 21 фев. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал появившийся доклад о страхах россиян в случае ухода Владимира Путина с поста президента России, сообщает Газета.ru.

Ранее Центр политической конъюнктуры Алексея Чеснакова опубликовал доклад «Уйти нельзя остаться». Согласно исследованию, более половины респондентов считают, что с уходом Путина в 2024 году ситуация в стране ухудшится. Менее четверти считают, что не изменится ничего, и только десятая часть надеется на улучшение ситуации. Исследование было проведено на основе четырех фокус-групп в Москве, Перми, Волгограде и Иркутске.

«А куда же, хочется спросить политологов, куда же все время уходят Путина. Он в начале своего президентского срока. Его все время куда-то уходят, а потом неистово обсуждают. Оставляю без комментария эвентуальные страхи», – сказал Песков.