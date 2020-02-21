РИАМО - 21 фев. В Пушкинском округе планируется построить первое на территории России отдельно стоящее здание магазина японского бренда одежды Uniqlo, говорится в сообщении пресс-службы Мособлархитектуры.

Здание будет располагаться вблизи автодороги М-8 «Холмогоры» (Ярославское шоссе) на территории ритейл-парка «Пушкино-Парк». Архитектурно-градостроительный облик объекта торговли согласован Мособлархитектурой. Площадь здания составит 1,3 тысячи квадратных метров.

«Здание будет выполнено в стилистике «минимализма», что соответствует внешнему виду магазинов торговой сети, открытых ранее в других странах мира. На фасадах предусмотрены места для размещения информационно-рекламных конструкций с логотипом торговой сети», – сказал председатель комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко.

Композиционное решение фасада лаконично, выстроено на игре вертикальных и горизонтальных плоскостей, чередовании глухих стен и легкого прозрачного витража входной группы.

Стеклянный портал главного входа подчеркнут контрастным цветом рекламных конструкций. Цветовая палитра строится на контрасте белых оттенков стен и красного логотипа бренда магазина.

Территорию вблизи магазина комплексно благоустроят: там появится пешеходная зона, малые архитектурные формы, велопарковка и открытая парковка для автомобилей.