РИАМО - 21 фев. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вошел в десятку лидеров медиарейтинга российских мужчин за год, подготовленного ко Дню защитника Отечества, говорится в сообщении пресс-службы компании «Медиалогия».

«Период исследования: февраль 2019 - февраль 2020 года», — говорится в сообщении.

Воробьев в списке занял девятое место. Первые три места заняли президент Владимир Путин, экс-глава кабмина Дмитрий Медведев и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 53 тысяч влиятельных источников. Аналитики подсчитывали количество упоминаний в СМИ.