РИАМО - 21 фев. Автомобилистов столицы призвали быть особенно осторожными и внимательными при парковке 23 и 24 февраля, сообщается на сайте «Московского паркинга».

На выходных в городе пройдут праздничные мероприятия и народные гулянья, посвященные Масленице и Дню защитника Отечества. Из-за этого местами могут ввести ограничения движения, на улицах соберется большое количество людей.

«Московский паркинг» просит водителей быть внимательными на дорогах и оставлять автомобили только в разрешенных для этого местах, чтобы не создавать помех другим участникам дорожного движения, а также избежать возникновения аварийно-опасных ситуаций», — говорится в сообщении.

Парковка в Москве будет бесплатной 23 и 24 февраля, в том числе и на тех улицах, где действует повышенный тариф. Плоскостные парковки будут работать в обычном режиме.