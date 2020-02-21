РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 фев. Полицейские подмосковного Подольска задержали 48-летнего местного жителя, подозреваемого в краже телевизора из квартиры, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть 2-ого отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 45-летней местной жительницы о том, что неизвестный из ее квартиры в доме на Революционном проспекте похитил телевизор. Ущерб составил более 46 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции по подозрению в совершении преступления задержали 48-летнего подольчанина. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», - говорится в сообщении.

В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.