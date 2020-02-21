РИАМО - 21 фев. Осенне-зимний сезон охоты 2019-2020 годов завершится на территории Подмосковья 28 февраля, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Согласно правилам, срок охоты в Московской области на пушных животных – лисицу, зайца, волка, а также енотовидную собаку и бобра завершит через неделю общий осенне-зимний сезон охоты. Добыча пушного зверя разрешена до 28 февраля», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

При охоте на пушные виды предпочтительны Волоколамское, Дмитровское, Егорьевское, Наро-Фоминское, Орехово-Зуевское, Павлово-Посадское, Серебряно-Прудское и Шатурское охотничьи хозяйства.

Самый массовый и популярный сезон охоты начался в регионе 1 октября. Срок охоты на лосей в возрасте до года завершился 15 января. На лося, косулю, благородного и пятнистого оленей, а также кабана охота завершилась 31 декабря.

«Охотник обязан по требованию инспектора предъявлять охотничий билет, разрешение на оружие, добычу и путевку, а также вещи, находящиеся при себе, в том числе орудия охоты, продукцию охоты и транспортные средства для их осмотра», – напомнил Разин.

За незаконную охоту, нарушение правил охоты и несоблюдение природоохранных правовых актов предусмотрена административная и уголовная ответственность, заключил министр.