РИАМО - 21 фев. Носки во всевозможных упаковках стали самым популярным товаром, который покупают в подарок мужчинам на День защитника Отечества, сообщили РИАМО представители пресс-служб онлайн-ритейлеров Ozon и Wildberries.

«Лидером по покупкам стали носки – самый практичный подарок. В феврале россияне приобрели на Wildberries около 150 тысяч штук», - сказал представитель пресс-службы компании.

Он отметил, что сегодня производители предлагают носки в самых разных упаковках - например, в продаже есть «консервированные» носки в банке, подарочные наборы ярких носков с рисунками.

«Самой доступной стала пара носков за 70 рублей, а самым дорогим стал набор из ста пар стоимостью свыше 5 тысяч рублей», - добавил собеседник агентства.

По его словам, на втором месте по популярности оказались мужские трусы. В феврале на Wildberries было продано 120 тысяч единиц этого белья. Третье место заняли конструкторы - в первой половине февраля их купили более 80 тысяч раз. На четвертом месте расположились мужские рубашки - за неполный месяц их было реализовано 70 тысяч штук, при этом самыми востребованными стали рубашки белого цвета.

Кроме того, в качестве подарка часто покупают электрические бритвы. Так, продажи бритв за первые две недели февраля выросли на 218%, кассет для бритья - на 195%. Спрос на гели для бритья увеличился на 415%, пену для бритья - на 176%. Продажи автокружек подскочили на 345%, алкотестеров - на 350%, визитниц - на 150%, галстуков - на 130%, кошельков - на 100%.

Как отметил представитель пресс-службы Ozon, продажи мужских носков накануне Дня защитника Отчества выросли на 317% относительно среднего значения по году.

Собеседник агентства добавил, что большим спросом в период с 14 по 19 февраля пользовались фитнес-трекеры и спортивные часы (рост на 325% относительно среднего значения по году), электрические зубные щетки (517%), мужская косметика (300%).

Популярны в качества подарка и нестандартные средства. Так, продажи масел для ухода за бородой выросли на Ozon на 230%, мужских масок для лица - на 190%. Кроме того, на 147% выросли продажи электроинструментов, продажи мужских кошельков и рюкзаков увеличились на 160% и 187% соответственно.