РИАМО - 21 фев. В Москве заработала новая детско-взрослая поликлиника в районе Беговой, она уже приняла первых пациентов, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Здание рассчитано на 750 посещений за смену. Строительство началось в октябре 2015 года.

«Новая поликлиника в районе Беговой приняла первых пациентов. Недавно был там, проверял, как подготовились к работе. В здании на Ленинградском проспекте разместились филиал взрослой поликлиники и поликлиника детской больницы Сперанского», — сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Москвичи смогут получать в новой поликлинике консультативно-диагностическую, лечебную и профилактическую помощь.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова отметила, что в поликлинике уже работают врачи самых востребованных специальностей, установлено новое оборудование. Пространство оптимизировано таким образом, чтобы максимально сократить очереди.

В районе Беговой также строят новые жилые комплексы, поэтому поликлиника пришлась очень кстати. Корпус имеет шесть этажей, он построен по индивидуальному проекту всего в 40 метрах от старой детской поликлиники. Площадь - 8,9 тысячи квадратных метров.