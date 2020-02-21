РИАМО (БАЛАШИХА) – 21 фев. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов изучил опыт работы некоммерческой школы «Позиция» в микрорайоне Железнодорожный Балашихи, в которой обучаются ребята с поведенческими проблемами, сообщил «РИАМО в Балашихе» сотрудник пресс-службы депутата.

В пятницу в ходе рабочего совещания Ефимов вместе с депутатами Совета депутатов Балашихи Сергеем Шарапоновым и Андреем Коровушкиным осмотрел учебные кабинеты образовательного учреждения, пообщался с педагогами и учащимися, обсудил вопросы содержания и ремонта, а также благоустройства прилегающей к школе территории, в том числе восстановления ограждения.

«В Балашихе успешно развиваются небольшие частные школы, которые работают в том числе с ребятишками с ограничениями по здоровью. Важно этот опыт развивать на всю Московскую область и, конечно, продумать механизм поддержки таких учреждений, учитывая, что они арендуют помещения для своей работы», – сказал Ефимов.

Он добавил, что данное учреждение добросовестно платит аренду, в нем выполнили ремонт кровли здания 1967 года постройки, частично поменяли оконные блоки, сантехническое оборудование и электрику. Ежегодно в школе проводится косметический ремонт классов, обновление мебели и оборудования.

По словам председателя Совета учредителей ОАНО «Позиция» Дмитрия Иванова, школа принимает на обучение как ребят с поведенческими проблемами и педагогической запущенностью, так и одаренных детей, которые занимаются по индивидуальной программе.

«У нас небольшие классы по 10-15 человек, что позволяет педагогам отрабатывать школьную программу с каждым учеником. Для тех ребят, кто не может освоить тот или иной раздел, проводится дополнительное занятие. Всего в учреждении обучаются 120 детей. В учебном процессе задействовано 50 сотрудников – педагоги и административно-хозяйственный персонал», – подчеркнул Иванов.

В школе есть столовая, спортивный зал и современная универсальная крытая спортивная площадка, расположенная во дворе.

Школа «Позиция» располагается в микрорайоне Железнодорожный на улице Пионерская, дом №18А с 1991 года.