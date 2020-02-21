РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 фев. Шоу-спектакль для детей со спецэффектами, цветными танцующими фонтанами, световым и лазерным шоу пройдет в Люберцах 22 февраля, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.
«Развлекательная программа начнется в 12:00. Юные зрители встретятся с любимыми героями - добрыми феями, трехметровым танцующим Мишкой, а также увидят фокусы и трюки с мыльными пузырями. Фантастическая трансформация световых костюмов, реалистичность голливудских героев поразят воображение даже самого взыскательного зрителя», - говорится в сообщении.
Забавные фотографии с любимыми героями, в мыльном пузыре и на фоне красивейших фонтанов еще долго будут напоминать участникам удивительное шоу.
Мероприятие пройдет в Доме культуры по адресу: Октябрьский проспект, дом №200. Наличие билетов можно уточнить в кассе ДК или по телефону: 8(495)554-22-79.
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