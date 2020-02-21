РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 21 фев. В городском округе Люберцы 22 февраля состоится открытый Кубок по смешанным единоборствам (ММА) «Рассвет – 2020», посвященный Дню защитника Отечества, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Организатором мероприятия выступает люберецкий клуб смешанных единоборств «РОДЪ».

«Соревнования будут проходить среди юношей 14-15 и 16-17 лет, а также мужчин с 18 лет и старше. Приходите поддержать спортсменов. Начало турнира в 11:00», – говорится в сообщении.

Мероприятие пройдет по адресу: улица Смирновская, дом №4, ДС «Триумф».