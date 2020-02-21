РИАМО – 21 фев. Компания «Телеспорт» и социальная сеть «Одноклассники» договорились о трансляциях чемпионата Японии по футболу в социальной сети на территории РФ, говорится в сообщении пресс-службы соцсети.

Матчи J Лиги будут показаны в России впервые. В каждом туре ОК и «Телеспорт» покажут от двух до четырех ключевых матчей.

«Трансляции будут доступны в официальной группе «Telesport» в ОК и стартуют уже сегодня матчем действующего чемпиона «Иокогама Маринос» и клуба «Гамба Осака». Также сегодня в соцсети можно посмотреть игру «Виссел Кобе», за который играет легендарный испанский футболист Андрес Иньеста, и ФК «Иокогама», — говорится в сообщении.

Для российских любителей футбола трансляции чемпионата Японии – это возможность познакомиться с новой лигой и понаблюдать за продолжением карьеры знаменитых игроков. Помимо Иньесты, в чемпионате Японии за клуб «Нагоя Грампус» играет бывший нападающий ЦСКА и «Манчестер Сити» Жо.

В чемпионате Японии играет 18 клубов, турнир проходит по системе «весна – осень» в два круга. Победитель определяется по очкам в конце сезона.

«Телеспорт» регулярно показывает в «Одноклассниках» разнообразный спортивный контент, включая футбольные турниры из разных стран. В частности, зрители в ОК уже несколько сезонов могут смотреть матчи чемпионатов Испании и Италии. Кроме того, в соцсети проходят трансляции товарищеских и отборочных матчей сборной России по футболу.