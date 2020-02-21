РИАМО (МЫТИЩИ) – 21 фев. Родители учащихся городского округа Мытищи проверят качество еды в школьных столовых, сообщается на сайте администрации горокруга.

«С февраля 2020 года во всех школах городского округа Мытищи реализуется региональный проект «Родительский контроль» – общественный родительский контроль за организацией питания обучающихся. Ежедневно родители на основании утвержденного графика осуществляют родительский контроль школьной столовой», – говорится в сообщении.

Родители дегустируют блюдо (завтрак, обед) в пределах дегустационной порции. Они задают вопросы ответственным по питанию, заведующему производством и представителям администрации учреждения. Родители оценивают санитарное состояние обеденного зала, соблюдение графика питания, культуры обслуживания обучающихся и соответствие ежедневного меню

«Свои замечания и предложения они передают устно ответственному за питание или оставляют отзыв в специальном журнале, находящемся в школьной столовой. Данный проект помогает оперативно получать информацию от родителей и быстрее находить пути решения в вопросе улучшения качества питания для обучающихся», – добавляется в материале.