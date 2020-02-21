Каждый месяц, а также в преддверии Дня защитника Отечества и Дня Победы на Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду газовики проводят профилактику горелки Вечного огня. Перед тем, как лучшие сотрудники «Мосгаза» проверяют работоспособность газогорелочного устройства, Вечный огонь переносят на временную горелку и зажигают символическую свечу Памяти. У Вечного огня, который не затухает уже более полувека, с 8 мая 1967 года, есть собственный хранитель. После всех необходимых профилактических работ пламя возвращают обратно на звезду мемориала. Как переносят звезду и почему Вечный огонь никогда не потухает, вы узнаете из видео РИАМО.

Над проектом работали:

Видео – Александр Манзюк

Монтаж – Мария Ипполитова