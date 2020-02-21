РИАМО - 21 фев. Более 17 миллионов человек посетили Дома культуры, расположенные на территории Подмосковья, за минувший год, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«Исходя из мониторинга деятельности 925 ДК Московской области, они остаются самыми посещаемыми учреждениями культуры региона. В 2019 году число посещений культурно-массовых мероприятий составило 17,2 миллиона человек, что на 8,9% больше, чем в 2018 году», – сказала министр культуры Подмосковья Елена Харламова.

По ее словам, на 58% увеличилось количество коллективов, которые в 2019 году стали лауреатами всероссийских и международных конкурсов и фестивалей.

«У нас 2,6 тысячи победителей, которые достойно представили Подмосковье на самых престижных культурных площадках страны. В 2019 году в муниципальных и сельских Домах культуры провели более 156 тысяч культурно-массовых мероприятий, что на 6 тысяч больше, чем в 2018 году», – добавила министр.

Харламова подчеркнула, что значительное внимание в Домах культуры уделяется людям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). В 2019 году на 63% выросло количество мероприятий, доступных для восприятия инвалидами, и на 24% выросло количество мероприятий с участием самих людей с ОВЗ.

Несмотря на федеральные и региональные субсидии, ДК стараются зарабатывать сами. В прошлом году за счет коммерческой деятельности и платных услуг они заработали более 1,2 миллиарда рублей. Это на 16,8% больше, чем в 2018 году.