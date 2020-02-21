РИАМО - 21 фев. В России насчитывается 53 миллиона транспортных средств, среди которых 84% – это легковые автомобили, сообщает Газета.ru.

Такие данные приводит аналитическое агентство «Автостат».

«По данным на 1 января 2020 года, 84% (из всех транспортных средств - ред.) или 44,5 миллиона — это легковые автомобили», – говорится в материале.

Среди всех легковых автомобилей 4,2 миллиона составляют коммерческие машины.

Число грузовых машин в России – почти 4% от общего числа, что составляет 3,8 миллиона моделей.

Самый маленький процент в стране – автобусов. Их всего 1% – 0,4 миллиона.