РИАМО – 21 фев. Детский сад на 250 мест и школа на 1,1 тысячи учеников откроются в микрорайоне 10А подмосковного Реутова в 2022 году, говорится в сообщении пресс-службы главы муниципалитета.

«Вопросы строительства объектов социальной сферы в муниципалитете находятся на особом контроле. В этом году мы приступаем к проектированию социальных объектов в 10А микрорайоне – новой школы на 1,1 мест и детского сада, который сможет вместить 250 воспитанников. Ввод в строй запланирован на первое сентября 2022 года», – сказал глава городского округа Станислав Каторов.

Для обеспечения потребностей жителей южной части города также начато проектирование пристройки на 140 мест к детскому саду №4 на улице Котовского, которое будет выполнено за счет внебюджетных средств в 2020 году. Помимо этого, согласовано технологическое задание по размещению пристройки на 300 мест к зданию реутовского лицея.

«Также продолжим оснащение и ремонт действующих образовательных учреждений, а с 1 сентября 2020 года по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева досрочно начнем кормить всех школьников с 1 по 4 классы бесплатно», – отметил Каторов.