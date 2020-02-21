РИАМО (КОРОЛЕВ) – 21 фев. В отделениях МФЦ в Королеве с 1 марта можно бесплатно распечатать фотографии участников Великой Отечественной войны для участия в акции «Бессмертный полк», говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

«Отделения МФЦ с 1 марта предоставляют жителям услугу по бесплатной печати фотографий для акции «Бессмертный полк». Для этого необходимо принести фотографию родственника, который участвовал в Великой Отечественной войне, указать фамилию, имя и отчество. Фотографии принимаются на любом носителе», – говорится в сообщении.

«Бессмертный полк» – общественная акция, проходящая в России и некоторых других странах в День Победы. Она призвана увековечить память героев Великой Отечественной войны. Участники акции движутся организованной колонной, держа в руках транспаранты с фотопортретами родственников-участников войны.

В Королеве работают четыре офиса МФЦ. Федеральные, региональные и муниципальные услуги можно получить в ТЦ «Гелиос» на проспекте Космонавтов, дом №20А. В микрорайоне Юбилейный офис МФЦ находится по адресу: Пионерская улица, дом №1/4, а в микрорайоне Первомайский – на Советской улице, дом №42 и в ТЦ «Сигма» на улице Калинина, дом №6Б. Также в микрорайоне Текстильщик на улице Тарасовской, 9 работает цифровой МФЦ.