РИАМО - 21 фев. В столице на улице Красная Пресня днем в пятницу произошла авария, в которой погиб пешеход, сообщается в Twitter-аккаунте столичной Госавтоинспекции.

«Сегодня в 14:07 на улице Красная Пресня в районе дома 2, произошло ДТП — наезд на пешехода. Пешеход от полученных травм скончался на месте», — говорится в сообщении.

Обстоятельства произошедшего в настоящий момент устанавливаются.