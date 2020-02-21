РИАМО - 21 фев. Кирилл Бабыкин написал заявление об увольнении по собственному желанию с должности временно исполняющего полномочия главы городского округа Протвино, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«Бабыкин К.А. прекратил временно исполнять полномочия главы городского округа Протвино по собственному желанию», — говорится в сообщении.

Бабыкин занял эту должность после того, как в октябре 2019 года полномочия сложил Альберт Колотовкин.