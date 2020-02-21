РИАМО (МЫТИЩИ) – 21 фев. Юные фигуристки из Мытищ завоевали второе и третье места на соревнованиях в Долгопрудном, сообщается на сайте администрации горокруга.

20 февраля в городе Долгопрудный прошли соревнования по фигурному катанию на коньках среди юниоров.

«Городской округ Мытищи представляли воспитанники спортивной школы «Авангард». По итогам соревнований Василиса Егорова заняла второе место, а Влада Арлашина – третье», – говорится в сообщении.

Тренирует спортсменок Галина Савченкова , хореограф – Анна Колосова.