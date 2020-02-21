РИАМО - 21 фев. Из-за аномально теплой погоды снег быстро тает, на сегодняшний день высота снежного покрова в Москве составляет два сантиметра, а в Подмосковье – до одного сантиметра, сообщается на сайте «Метеоновости».

«В минувший четверг в Можайске воздух прогревался до 7,5 градусов, прежний рекорд 7,1 наблюдался в 1976 году. Уже в который раз обновляется абсолютный максимум температуры и в Коломне, новый для 20 февраля 7,1. Это выше предыдущего рекорда почти что сорокапятилетней давности на 1,5 градуса», - отмечается в материале.

Мощный вынос теплого воздуха на Европейскую территорию создал необычно теплую для зимнего времени года погоду.

Синоптики рассказали о ранней и теплой весне в Московском регионе>>