РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 21 фев. В рамках акции «ЕГЭ для родителей» в гимназию Люберец для прохождения экзамена по истории пришли около 200 мам и пап старшеклассников, сообщила заместитель начальника управления образования городского округа Светлана Яковенко.

В пятницу в гимназии №44 прошла акция «ЕГЭ для родителей». Глава Люберец Владимир Ружицкий также присоединился к этой акции.

«Акция «ЕГЭ для родителей» началась у нас в феврале, а последний экзамен по математике будет 29 февраля. В рамках этой акции мы планируем охватить 100% тех родителей, чьи дети в этом году летом будут сдавать экзамены», – сказала Яковенко.

Акция нацелена на то, чтобы родители поняли, как проходит процедура сдачи экзамена.

«Сегодня родители сдавали историю. По предварительной регистрации у нас было 127 желающих, но как стало известно уже на регистрации, пришло больше родителей, чем планировалось родителей. И мы открыли дополнительную регистрацию, было зарегистрировано около 200 человек», – отметила Яковенко.

По ее словам, в акцию вошли три предмета: русский язык, математика и история.