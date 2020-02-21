РИАМО - 21 фев. Алексей Спасский в пятницу вступил в должность главы Ленинского городского округа Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В районном центре культуры и досуга в Видном состоялась торжественная церемония вступления Алексея Спасского в должность главы Ленинского городского округа. В соответствии с протоколом он произнес торжественную присягу», – говорится в сообщении.

Спасский отметил, что впереди предстоит выполнить много задач. Среди них – увеличение доходов местного бюджета, развитие дорожно-транспортной инфраструктуры, открытие новых объектов образования, здравоохранения, культуры и спорта.

Кроме того, внимание будет уделено реализации муниципальных и областных программ по ремонту дорог и благоустройству, подготовке к чемпионату Европы по мотоболу, 75-летию Победы и 55-летию города Видное.

«Главный вектор нашей работы задан в послании президента России и обращении губернатора Московской области. Все, что мы делаем, мы должны делать для людей и только вместе с ними», – подчеркнул глава.

Спасский был избран на должность главы 14 февраля на заседании Совета депутатов Ленинского округа.

Предыдущий глава Ленинского городского округа Валерий Венцаль ушел в отставку в конце января. Спасский ранее занимал должность главы городского округа Кашира.