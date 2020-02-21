РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 21 фев. Глава городского округа Домодедово Александр Двойных поздравил жителей с предстоящим Днем защитника Отечества, передает корреспондент «РИАМО в Домодедове».

В пятницу в преддверии праздника в МКЦ «Победа» прошел концерт с участием творческих коллективов городского округа.

«В год, когда страна готовится встретить 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне, День защитника Отечества мы встречаем тоже по-особенному. Это тот день, когда еще не разорвана связь с живыми ветеранами, которые прошли Великую Отечественную войну, подарили нам суверенитет, свободу», – сказал Двойных.

Он отметил, что сегодня военнослужащие, отдавшие свой долг Родине, занимают важнейшие позиции: возглавляют муниципальные предприятия, работают в администрации и все так же продолжают служить своему Отечеству.

«Я хочу пожелать всем домодедовцам счастья, добра и, конечно, еще раз поздравить всех с Днем защитника Отечества», – сказал Двойных.

Поздравительные слова также сказали председатель совета депутатов городского округа Леонид Ковалевский и военнослужащие.

За безупречную службу, образцовое исполнение должностных обязанностей, большой личный вклад в укрепление обороноспособности страны и в связи с Днем защитника Отечества выдающихся домодедовцев наградили почетными грамотами и благодарственными письмами главы городского округа.