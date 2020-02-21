РИАМО - 21 фев. С 1 сентября 2019 года в роддомах и перинатальных центрах Подмосковья молодые мамы получили 4295 подарочных наборов «Я родился в Подмосковье», говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

По инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева молодые родители получают подарочный набор со всем необходимым для первых месяцев жизни малыша и мамы.

«Кроме одежды, косметики и средств гигиены, набор также включает в себя красочную брошюру, где содержится вся полезная информация о предоставляемых Подмосковьем возможностях для молодых родителей. У семьи также есть возможность выбрать вместо подарочного набора денежную выплату в размере 20 тысяч рублей», – сообщила заместитель министра здравоохранения Московской области Светлана Лазарева.

По ее словам, получить подарочный набор или денежную выплату имеют право граждане России при условии государственной регистрации рождения ребенка органами ЗАГС Московской области.

Подмосковье стало первым регионом в стране, где можно получить комплексную услугу. Непосредственно в роддоме мама может оформить свидетельство о рождении ребенка, справку о рождении для получения единовременного пособия, полис ОМС, ИНН, СНИЛС, документы на получение материнского капитала, прикрепить ребенка к поликлинике и поставить на учет для дальнейшего приема в детский сад.

В Московской области работает единый региональный call-центр «Стань мамой в Подмосковье». Позвонив с 08:00 до 20:00 по бесплатному номеру: 8 800 550-30-03, будущие родители смогут получить ответы на все интересующие их вопросы о родах в Московской области.