РИАМО - 21 фев. В Воскресенске уже в мае откроют отремонтированный старый Афанасьевский мост, а новый построят рядом к концу 2021 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В настоящий момент строители проводят замену деформационных швов и укрепление несущих элементов существующего моста, с наступлением весеннего периода начнется замена дорожной одежды. Параллельно ведется устройство свай под опоры нового мостового перехода, который будет расположен в 25 метрах от существующего», – сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

Участок реконструкции проходит от улицы Гиганта до цеха ОАО «Воскресенские минеральные удобрения» (в районе села Ачкасово). Общая протяженность сооружения составляет порядка одного километра, из них 248 метров – длина моста. Расчетная скорость движения по новой автодороге составит порядка 70 километров в час. На мосту установят шумозащитные экраны, наружное и архитектурное освещение.

Мост поможет разгрузить Воскресенск от потока транзитного транспорта и обеспечит альтернативный выезд на федеральные дороги А-108 «Московское большое кольцо» и Новорязанское шоссе. Улучшится транспортная доступность трех крупных микрорайонов города с общей численностью более 40 тысяч человек.

Афанасьевский мост построили в 1961 года. Мост был закрыт из-за аварийного состояния 1 июля 2018 года. Сооружение приняли на баланс города и приступили к проектным работам. В конце 2019 началась реконструкция мостового перехода.