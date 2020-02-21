РИАМО - 21 фев. В честь Дня защитника Отечества на ВДНХ 22 февраля впервые пройдут городские бега для орловских рысаков, говорится в сообщении пресс-службы Главной выставки страны.

«Москвичи и гости столицы станут свидетелями десяти заездов восьми сильнейших орловских рысаков — настоящих символов России, которые олицетворяют собой проворство, скорость и мужество. По итогу спортивных соревнований определятся победители золотого и серебряного кубков», – отмечается в материале.

В этот день все желающие смогут узнать интересные факты о лошадях и об истории забегов.

Соревнование состоится в 14:00, 22 февраля, на Южной петле ВДНХ. Вход свободный.

Мероприятие проведут АО «Росипподромы» и Национальная ассоциация заводчиков и владельцев лошадей орловской рысистой породы.

Первые бега в Москве были проведены 1 августа 1834 года на Ходынском поле: за два беговых дня в них приняли участие 12 лошадей. В настоящее время бега на Московском ипподроме проходят каждую неделю в любую погоду.