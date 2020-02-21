РИАМО - 21 фев. Житель столицы во время прогулки в природном лесопарке на востоке Москвы заметил лежащего мужчину и оперативно вызвал спасателей, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

Инцидент произошел 19 февраля.

«Житель столицы Олег Чепкин, гуляя с собакой в глубине Косинского лесопарка, обнаружил лежащего на земле мужчину. Услышав лай животного, он с трудом поднялся. Мужчина взял его под руку и повел к выходу из парка, но пострадавший начал терять сознание и не мог идти дальше. Олег Анатольевич позвонил в 112 и вызвал помощь», – сказал собеседник агентства.

Место, где мужчине стало плохо, находилось почти в километре от ближайшей автодороги. Москвич встретил скорую помощь и спасателей. Экипаж «СпасРезерва» очень быстро добрался с проводником к пострадавшему, подчеркнул представитель департамента.

На специальном щите спасатели транспортировали мужчину к машине реанимации. В скорую его передали живым, но в тяжелом состоянии. Сейчас он находится в реанимации.

«Спасатели Москвы благодарят Олега Чепкина, который помог человеку и стал инициатором этой спасательной операции», – заключил собеседник агентства.