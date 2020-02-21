РИАМО - 21 фев. В подмосковном городе Коломна 23 февраля на мототрассе в Бочманове пройдет 39-й традиционный мотокросс «Русская зима-2020», посвященный Дню защитника Отечества, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«За 39 лет своего существования «Русская зима» стала не только соревнованиями по мотокроссу, но и прекрасным праздником. <…> Жители Коломны и гости города собираются вместе, чтобы отметить День защитника Отечества, отдохнуть и насладиться зрелищными заездами и опасными трюками, которые мастерски выполняют такие профессионалы, как уроженец Коломны Алексей Колесников», - сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков

В рамках этого мероприятия на полуторакилометровой трассе пройдут гонки на мотоциклах и квадроциклах, показательные выступления известного мотофристайлера Алексея Колесникова и команды FMX13, а также концерт с участием звезд.