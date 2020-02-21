РИАМО (КОРОЛЕВ) - 21 фев. В Королеве мужчина похитил из банкомата 14 тысяч рублей, забытые местной жительницей, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по городскому округу.

В дежурную часть УМВД России по Королеву поступило заявление от местной жительницы о том, что неизвестный в отделении банка, расположенном на улице Советской, похитил денежные средства в размере 14 тысяч рублей, которые она забыла в банкомате.

«Сотрудниками отдела уголовного розыска УМВД в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установлен и задержан 33-летний местный житель. По данному факту следователем Следственного управления УМВД России по горокругу Королев возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», - говорится в сообщении.

Задержанный находится под подпиской о невыезде. Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.