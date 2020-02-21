РИАМО - 21 фев. К 12:00 пятницы температура воздуха повысилась до 7,1 градуса, но на этом рост температуры не останавливается, погода стремится к абсолютному температурному максимуму февраля, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Не исключено, что к 15:00 – 16:00 температура воздуха достигнет или превысит 8 градусов. Под угрозой абсолютный максимум февраля, который составляет 8,3 градуса и зафиксирован 27 февраля 1989 года! И это будет рекорд рекордов!» – отмечается в материале.

В столице в пятницу уже был побит рекорд 1976 года, когда в 11:00 температура воздуха на станции ВДНХ поднялась до отметки 6,3 градуса. 21 февраля уже в четвертый раз воздух прогревается выше исторического максимума.

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