РИАМО - 21 фев. В структуре правительства Московской области сформируют Главное управление гражданской защиты, ведомство начнет работу 1 апреля 2020 года, соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте областного правительства.

«Главное управление гражданской защиты Московской области является центральным исполнительным органом государственной власти Московской области специальной компетенции, <…> проводящим государственную политику в области защиты населения и территории Московской области от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера и ликвидации их последствий, гражданской обороны, в сфере обеспечения пожарной безопасности, а также осуществления поиска и спасания людей на водных объектах», - говорится в положении о ведомстве.

Одновременно с созданием нового ведомства будет упразднено управление по обеспечению деятельности противопожарно-спасательной службы Московской области, при этом Главное управление гражданской защиты станет его правопреемником.

Возглавит новый орган власти руководитель Главного управления гражданской защиты Московской области в ранге министра.

Ведомство, которое будет сокращенно называться ГУГЗ Московской области, будет находиться в Люберцах. У него заработает собственный сайт.