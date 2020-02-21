РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 фев. Турнир по художественной гимнастике, посвященный Дню защитника Отечества, состоится в Люберцах 24 февраля, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Турнир по художественной гимнастике «Мой добрый папа», посвященный Дню защитника Отечества, пройдет в городском округе Люберцы 24 февраля. Порядка 400 спортсменок поборются в этот день за медали», - говорится в сообщении.

Всех желающих приглашают насладиться этим красивым видом спорта. Начало турнира в 10:00, вход свободный. Дворец спорта «Триумф» находится по адресу: улица Смирновская, дом №4.