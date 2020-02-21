РИАМО - 21 фев. В Подмосковье и Москве с 22 по 24 февраля объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» — это второй уровень погодной опасности. Он означает потенциально опасную погоду.

Предупреждение из-за сильного ветра с порывами 14-19 метров в секунду действует в Москве с 15:00 22 февраля до 15:00 24 февраля, а в Подмосковье с 13:00 22 февраля до 13:00 24 февраля.

«Желтый» уровень объявили также на территории Калужской, Тверской, Ярославской, Владимирской, Смоленской, Брянской, Орловской, Курской, Ивановской и Костромской областей.

В Московском регионе 22 февраля днем будет облачно с прояснения и без осадков, температура воздуха 3-5 градусов, ночью от -1 до +1, ожидается дождь, мокрый снег и местами гололедица, порывы ветра 14-19 метров в секунду. 23 февраля днем облачно с прояснениями. Температура от +2 до +4 градусов, дождь, мокрый снег и порывы ветра 7-12 градусов, местами гололедица, ночью столбики термометров опустятся от -1 до +1. 24 февраля ожидаются небольшие осадки, утром гололедица, температура – от +2 до +4.

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