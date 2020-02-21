РИАМО (МЫТИЩИ) – 21 фев. Хирурги городской больницы Мытищ провели сложную операцию девочке с редким заболеванием, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

В детское травматологическое отделение Мытищинской ГКБ обратилась 13-летняя пациентка диагнозом «парциальный гигантизм первого пальца стопы». Это врожденное заболевание является редким, в мировой практике описано всего 150 подобных случаев. Первый палец стопы был увеличен до 45 размера при нормальном размере 36. Врачи МГКБ с таким диагнозом столкнулись впервые.

«Мы, проанализировав все риски и наши возможности, прооперировали девочку. Как будет дальше, сказать трудно, но сейчас результат удовлетворительный. Нам удалось сохранить палец вместе с ногтевой пластинкой, хотя иногда это заканчивалось ампутацией. Случай уникальный. Даже в мировой практике встречается крайне редко. Мы надеемся, что у девочки все будет хорошо. И она, и родители очень довольны», – сказал заведующий детским хирургическим отделением больницы Владислав Смирнов.

Пациентка уже выписана домой и проходит реабилитацию.

«Мы очень благодарны мытищинским врачам – хирургам и травматологам. Все они молодцы. Огромное им спасибо. Не было никаких сомнений, что у них получится. Это профессионалы с большой буквы. Очень надеемся, что все будет хорошо. Мы понимаем, что случай очень сложный. Заболевание редкое, и мы понимаем, что могут быть последствия, но наша дочка сейчас улыбается, чувствует себя комфортно, начала свободнее общаться со сверстниками. И это самое важное для нас», – сказала мама девочки.