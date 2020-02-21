РИАМО - 21 фев. В Москве следствие попросило суд смягчить меру пресечения с заключения в СИЗО на домашний арест бывшему полицейскому УВД по ЗАО Денису Коновалову, который проходит обвиняемым по делу журналиста Ивана Голунова, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы суда.

«В Басманный районный суд города Москвы поступили материалы по ходатайству следователя об изменении меры пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест в отношении Дениса Коновалова», – сказал собеседник агентства.

Дата заседания в настоящий момент неизвестна.

Ранее Коновалов признал вину и дал показания против своего начальника Игоря Ляховца. Последний отказался признать вину и отверг обвинения подчиненного.

Летом 2019 года полицейские из УВД по Западному округу столицы подложили наркотики в рюкзак Голунова и в его квартиру. Таким образом они смогли подделать результаты оперативно-разыскных мероприятий, которые явились доказательствами виновности журналиста в незаконном сбыте наркотических веществ.

Ситуация с задержанием Голунова вызвала общественный резонанс в стране. Его дело прекратили из-за недоказанности участия журналиста в преступлении, после чего освободили его из-под стражи. Пятерых полицейских задержали и возбудили в отношении них уголовное дело. В данный момент они находятся под стражей.