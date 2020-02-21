РИАМО - 21 фев. Принадлежащий «Почте России» самолет Ту-204-100С совершил первый рейс из нового грузового терминала аэропорта Жуковский, говорится в сообщении пресс-службы воздушной гавани.

Основу отправленной почтовой партии составили частные посылки и товары российских электронных торговых площадок.

«Борт проследует по маршруту Жуковский – Красноярск – Норильск. Рейс «Почты России» стал первым крупным консолидированным отправлением, обслуженным в новом терминале «Жиа Карго» – грузового оператора аэропорта Жуковский», – говорится в сообщении.

Открытый 5 февраля текущего года логистический комплекс обладает производственной мощностью 100 тысяч тонн в год, позволяя осуществлять прием и отправку всех типов грузов.

В настоящий момент в терминале обслуживаются внутренние грузы, отправления из стран Таможенного Союза и осуществляются международные экспортные операции. В марте 2020 года аэропорт Жуковский завершит лицензирование таможенной инфраструктуры, что снимет ограничения на импорт грузов.