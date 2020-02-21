РИАМО (МЫТИЩИ) – 21 фев. Ученики Марфинской школы подмосковных Мытищ стали участниками митинга ко Дню защитника Отечества, сообщается в Instagram-аккаунте территориального управления Федоскино.

«В пятницу, в канун Дня защитника Отечества, у памятника летчику Балмату в селе Марфино городского округа Мытищи прошел митинг, организованный ЦКД «Марфино». Почтить память погибших в Великой Отечественной войне пришли сотрудники ЦКД «Марфино», ТУ Федоскино, ученики Марфинской СОШ, члены ветеранской организации и местные жители», – говорится в сообщении.

Герой Советского союза, летчик Василий Балмат принимал участие в боях Великой Отечественной войны с июня 1941 года. Приказав штурману покинуть машину, Балмат отвел горящий перехватчик от села Марфино и ценой собственной жизни спас ее жителей. На его могиле установлен памятник, на месте падения самолета – обелиск.