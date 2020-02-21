РИАМО - 21 фев. В преддверии Дня защитника Отечества в Москве 15 ветеранам вручили юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне», говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

«По поручению президента Российской Федерации Владимира Путина мэр Москвы Сергей Собянин вручил 15 ветеранам юбилейную медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», – говорится в сообщении.

Всего данной медалью будут награждены свыше 57 тысяч москвичей. Среди них – ветераны, труженики тыла, блокадники, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и другие категории граждан.

Торжественное вручение награды организуют префектуры административных округов, управы районов и администрации поселений города.

Ранее президент подписал указ о проведении Года памяти и славы в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в 2020 году. В документе упоминается более 100 различных масштабных мероприятий, в том числе военный парад на Красной площади и праздничный концерт, которые пройдут 9 мая.