РИАМО - 21 фев. В ходе исследования Росконтроля семи российских марок буженины бренд «Мясницкий ряд» не прошел проверку из-за превышения показателей вредоносных микроорганизмов в 1,6 раза, сообщает Федеральное агентство новостей.

«В этой марке количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов превышает норму в 1,6 раза», – говорится в материале.

Также к продукту марки «Мясницкий ряд» были нарекания, связанные со странным запахом и вкусом буженины.

Всего специалисты Роскачества проверили образцы семи марок: «Ремит», «Мясницкий ряд», «Ближние горки», «Каждый день», «Мясной дом Бородина», «Папа может/Останкино» и «Рублевский».

Исследование проходило более чем по 60 параметрам качества и безопасности, среди которых были микроструктурный анализ и гистологическое исследование на соответствие мышечной, соединительной и жировой ткани.

Эксперты назвали лучшей маркой буженины «Мясной дом Бородина», «Мясницкий ряд» занесли в черный список, а бренд «Каждый день» отметили как продукт с замечаниями - в продукте этого бренда нашли консервант сорбиновой кислоты, но эксперты отметили, что его наличие не может повлиять на безопасность товара.