РИАМО - 21 фев. Театры, которые ставят на своей сцене эпатажно-безнравственные поставки, стоит лишить бюджетных денег, сообщила депутат Московской городской думы Людмила Стебенкова.

«Некоторые из театров такие эпатажно-безнравственные вещи показывают на своих сценах. Беспокоятся люди-москвичи, почему мы содержим эти театры за бюджетные деньги, такие как «Гоголь-центр», например, который вызывает массу негатива у населения своими безнравственными подстановками», - сказала Стебенкова в рамках заседания комиссии столичного парламента по культуре и массовым коммуникациям.

Заместитель руководителя столичного департамента культуры Леонид Ошарин заметил, что у каждого спектакля есть свой возрастной ценз.

«У «Гоголь-центра», например, нет спектаклей, у которых возрастной ценз ниже 18+. Если уже говорить про финансирование «Гоголь-центра», то вы можете посмотреть всеобщие положения и уставы театров, где учредитель в лице департамента культуры не имеет права вмешиваться в творческую деятельность театров. Это не департамент культуры придумал. <...> Поэтому на данный момент влияние на творческую политику запрещено», - уточнил Ошарин.