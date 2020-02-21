РИАМО - 21 фев. В столице в пятницу начался масштабный фестиваль «Московская Масленица», по всему городу открылись 29 площадок, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Посетителей ждут мастер-классы, кулинарные шоу и выступления реконструкторов, которые покажут, как раньше отмечали Масленицу не только в России, но и в других странах», – говорится в сообщении.

Городские площадки будут работать с 11:00 до 21:00 по будним дням и в выходные с 10:00 до 22:00.

В этом году фестиваль «Московская Масленица» проходит по 1 марта. С 25 февраля к празднованию Масленицы присоединятся культурные центры и библиотеки, а с 28 февраля – городские парки.

В 2019 году на фестивале побывали 4,9 миллиона гостей.