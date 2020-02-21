РИАМО (МЫТИЩИ) - 21 фев. Директора театра кукол «Огниво» городского округа Мытищи Сергея Синева наградили благодарственным письмом партии «Единая Россия» за активное участие в реализации партпроекта «Культура малой Родины», говорится в сообщении пресс-службы театра.

18 февраля в Долгопрудном состоялось расширенное заседание регионального общественного совета проекта ВПП «Единая Россия» «Культура малой Родины», которое вел региональный координатор проекта в Московской области, депутат Московской областной думы Олег Рожнов.

«По окончании работы расширенного заседания директор Мытищинского театра кукол «Огниво» имени Станислава Железкина Сергей Синев был награжден благодарственным письмом Политического совета Московского областного регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» за активное участие в реализации федерального партийного проекта «Культура малой Родины» в Московской области», - говорится в сообщении.

Благодаря слаженной работе театра и администрации городского округа Мытищи были выпущены новые спектакли и укреплена материально-техническая база, что позволило создать современные театральные шедевры, увеличить посещаемость театра, повысить интерес жителей Мытищ и Подмосковья к театральному искусству.

Федеральный партийный проект «Культура малой Родины» направлен на поддержку и повышение качества работы учреждений культуры. Проект призван обеспечить доступ всех граждан к участию в культурной жизни страны, разнообразить культурный досуг и расширить возможности для дополнительного образования, осуществляя поддержку юных дарований.